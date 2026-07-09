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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Wilhelmshaven: Trunkenheitsfahrt in der Bismarckstraße - 2,47 Promille festgestellt

Wilhelmshaven (ots)

Im Rahmen der Streifenfahrt fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung am Mittwochabend, gegen 22:20 Uhr, ein VW Multivan auf der Bismarckstraße in Wilhelmshaven auf, da trotz Dämmerung das erforderliche Abblendlicht nicht eingeschaltet war.

Die Polizeibeamten entschlossen sich daraufhin zu einer Verkehrskontrolle. Der Fahrzeugführer reagierte zunächst nicht auf das Anhaltesignal und hielt sein Fahrzeug erst nach dem Einschalten des Blaulichts in der Kieler Straße an.

Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des Fahrzeugführers. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,47 Promille.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem beschlagnahmten die Polizeibeamten seinen Führerschein und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
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Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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