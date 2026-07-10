Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Wilhelmshaven: Wem gehört das Fahrrad? Polizei sucht Eigentümer

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Wilhelmshaven (ots)

Die Polizei sucht den Eigentümer eines Fahrrades, das am Montag, 6. Juli 2026, im Rahmen eines Polizeieinsatzes in Wilhelmshaven sichergestellt wurde.

Während des Einsatzes ergaben sich Hinweise darauf, dass das Fahrrad aus einer Straftat stammen könnte. Bislang konnte das Fahrrad keinem rechtmäßigen Eigentümer zugeordnet werden.

Die Polizei bittet den Eigentümer oder Personen, die Angaben zur Herkunft des Fahrrades machen können, sich bei der Polizei in Wilhelmshaven unter 04421/9420 zu melden.

Ein Foto des Fahrrades befindet sich in der Meldung.

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