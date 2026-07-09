Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Abschlussmeldung: Brand in Wohnhaus in Zetel (Bezug zur Meldung vom 08.07.2026, 13:37 Uhr)

Zetel (ots)

Am Mittwoch, 08.07.2026, kam es gegen 12:30 Uhr in der Straße Dünkirchen in Zetel zu einem Brand in einem Wohnhaus.

Nach ersten Ermittlungen entstand das Feuer im Küchenbereich, nachdem mutmaßlich Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen worden war. Das Feuer breitete sich anschließend über die Dunstabzugshaube bis in den Dachstuhl aus und setzte Teile der Dachkonstruktion in Brand. Dabei entwickelten sich weit sichtbare Rauchschwaden.

Für die Löscharbeiten mussten die eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren das Dach nahezu vollständig abdecken. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Wohnhaus verhindert werden.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 250.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, da sich die Bewohner zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Garten aufhielten.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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