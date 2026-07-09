Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in Wilhelmshaven: Weißer Fremdlack festgestellt

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum von Montag, 06.07.2026, 21:00 Uhr, bis Dienstag, 07.07.2026, 07:00 Uhr, kam es in der Edzardstraße, in Höhe der Hausnummer 2, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein dort abgestellter schwarzer Opel wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug im linken Heckbereich beschädigt. An der Anstoßstelle konnte weißer Lack festgestellt werden, der von dem verursachenden Fahrzeug stammen dürfte.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 04421/942-0 zu melden.

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