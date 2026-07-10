Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: 53-Jähriger nach Gerichtsbeschluss in Fachklinik untergebracht

Wilhelmshaven/Friesland (ots)

Ein 53-jähriger Mann, der seit Ende 2024 im Bereich der Friesischen Wehde und später in Varel durch wiederholt auffälliges Verhalten in Erscheinung getreten war, befindet sich seit Ende Juni 2026 aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung in einer Fachklinik.

Über einen längeren Zeitraum kam es zu zahlreichen Beschwerden aus der Bevölkerung sowie zu einer Vielzahl polizeilicher Einsätze. Der Mann fiel wiederholt durch lautstarkes, aufdringliches und teilweise aggressives Verhalten sowie durch die Begehung von Straftaten auf. Die daraus resultierenden Sorgen in der Bevölkerung nahmen im weiteren Verlauf zu. Zu Beginn des Jahres 2025 wurden unter Beteiligung der Polizei und aller zuständigen Dienststellen des Landkreises Friesland Fallkonferenzen durchgeführt. Ziel war es, die erforderlichen Maßnahmen im Rahmen des Betreuungs-, Gefahrenabwehr- und Strafrechts abzustimmen und sowohl den Schutz der Allgemeinheit als auch die Rechte des Betroffenen sicherzustellen. Resultierend hieraus wurde dem Mann eine Wohnung im Bereich Varel zugewiesen. Trotz intensiver Bemühungen der beteiligten Stellen sowie zwischenzeitlicher stationärer Aufenthalte in Fachkliniken konnte keine dauerhafte Verbesserung der Situation erreicht werden. Das auffällige Verhalten setzte sich fort und ging mit weiteren Straftaten einher. Vor dem Hintergrund der Gesamtentwicklung und der Erkenntnisse aus den polizeilichen Ermittlungen sowie der Gefahrenprognose beantragte die Staatsanwaltschaft Oldenburg beim Landgericht Oldenburg den Erlass eines Unterbringungsbefehls. Das Landgericht Oldenburg ordnete daraufhin Ende Juni 2026 die einstweilige Unterbringung des Mannes in einer Fachklinik an. Am 27. Juni 2026 wurde der Mann durch die Polizei im Bereich Jever angetroffen und anschließend in die geschlossene Fachklinik verbracht.

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