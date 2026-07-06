Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Nach Schockanruf Geld an Betrüger übergeben - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Am Freitagnachmittag (03.07.2026) erhielt eine Frau aus Lügde einen Telefonanruf von einem Betrüger, der behauptete ihre Enkelin hätte einen Unfall gehabt und benötige nun dringend Geld für eine Behandlung im Krankenhaus. Die Seniorin übergab am Nachmittag in der Friedrich-Wilhelm-Weber-Straße eine vierstellige Summe Bargeld an einen ihr unbekannten Mann, der ca. 1,80 - 1,85 m groß und ca. 40 Jahre alt war, Russisch sprach und eine schwarze Hose trug. Auch der Betrüger am Telefon habe ausschließlich russisch gesprochen. Erst nach Übergabe des Geldes fiel der Frau auf, dass sie Opfer eines Betruges geworden war. Zeugen, denen verdächtige Personen in der Straße aufgefallen sind, melden sich bitte unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 6.

Die Polizei warnt: Legen Sie sofort auf, wenn jemand am Telefon Geld von Ihnen fordert oder nach Wertgegenständen fragt. Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen unbekannte Personen!

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