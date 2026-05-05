Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) "Dachhaie" unterwegs; Polizei rät zur Vorsicht

Haßloch (ots)

Einen 86-jährigen Mann aus Haßloch haben sog. "Dachhaie" am Montagnachmittag (4. Mai; 25 Uhr) betrogen. Sie klingelten an der Haustür und boten dem Senior an die Dachrinne an seinem Haus zu erneuern. Dem stimmte er zu, die Arbeiten wurden ausgeführt. Weil er auch die Dachrinne an einem anderen Haus erneuert haben wollte, einigte man sich auf einen Gesamtpreis von 4.000.- Euro. Das Geld übergab der 86-Jähringe im Voraus in bar. Der Unbekannt verschwand ohne die weiteren Arbeiten an dem anderen Haus auszuführen. Die Polizei warnt vor "Dachhaien" die an Haustüren klingeln und Dacharbeiten überteuert anbieten, diese aber nicht oder nur minderwertig ausführen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell