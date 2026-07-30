Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Vorderrad von geparkten Fiat Punto entwendet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Dienstag, 28.07.2026, 18.50 Uhr bis Mittwoch, 29.07.2026, 07.20 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft das linke Vorderrad eines weißen Fiat Punto. Der Pkw stand auf einem Parkplatz in der Straße Fecampring in Höhe der Hausnummer 26.

Mittels eines Wagenhebers wurde die linke Fahrzeugseite des Fiat Puntos von der Täterschaft aufgebockt, das linke Vorderrad abgeschraubt und entwendet. Ob gezielt nur dieses eine Rad entwendet werden sollte, oder die Täterschaft bei der Entwendung der restlichen Räder gestört wurde, ist hier nicht bekannt.

Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise zu der Täterschaft geben können.

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