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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW Brand in Anklam (LK V-G)

Anklam (ots)

Am 17.07.2026 gegen 02:50 Uhr wurde der Rettungsleitstelle Vorpommern-Greifswald der Brand eines Pkw gemeldet. Auf dem Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Ravelinerstraße in Anklam, geriet ein älterer VW Passat, aus bisher noch ungeklärter Ursache in Brand. Gebäude und Personen waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Anklam waren mit drei Löschfahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort und brachten das Feuer zügig unter Kontrolle. Das Fahrzeug brannte jedoch fast vollständig aus.

Der Kriminaldauerdienst hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung eingeleitet. Der geschätzte Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Brandgeschehen geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Anklam unter der Telefonnummer 03971-2510, an die Internetwache der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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