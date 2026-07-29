Polizei Lippe

POL-LIP: Polizeiwache Lage unter neuer Leitung: Alexander Löwen folgt auf Jan Becker

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Lippe (ots)

Mit Polizeihauptkommissar Alexander Löwen hat die Polizeiwache Lage einen neuen Wachleiter. Er folgt auf Polizeihauptkommissar Jan Becker, der die Wache über mehrere Jahre erfolgreich leitete und insbesondere durch seine intensive Netzwerkarbeit mit Kommunen und weiteren Partnern wichtige Akzente setzte. Becker ist inzwischen zur Leitstelle der Kreispolizeibehörde Lippe gewechselt.

Für Alexander Löwen geht mit der neuen Aufgabe ein berufliches Ziel in Erfüllung. Der Polizeiberuf war für ihn schon früh ein Wunsch, dennoch entschied er sich zunächst bewusst für eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker, bevor er das Polizeistudium bei der Polizei Bremen absolvierte. Seit seinem Wechsel als Länderwechsler zur Kreispolizeibehörde Lippe sammelte er vielfältige Erfahrungen im Wachdienst und war in Lage bereits als Dienstgruppenleiter tätig. Zuletzt war er als Dienstgruppenleiter auf der Leitstelle eingesetzt.

Mit der Übernahme der Wachleitung endet für den Familienvater nach fast 17 Jahren die Zeit im Schichtdienst. Die größere Planbarkeit des Tagesdienstes weiß er zu schätzen. Gleichzeitig möchte er die Herausforderungen seiner Kolleginnen und Kollegen im Wachdienst nicht aus dem Blick verlieren. Er möchte sich auch selbst weiterhin einbringen und an Veranstaltungen und größere Einsätze leiten oder begleiten, um den engen Kontakt zum Wachdienst und zum Bezirksdienst zu halten. Als Wachleiter ist er für die Beamtinnen und Beamten des Wachdienstes sowie für den Bezirksdienst verantwortlich.

"Wenn die Stimmung gut ist, dann ist die Arbeit gut - und dann ist auch das Ergebnis gut", beschreibt Löwen seine Führungsphilosophie. Ein offener Austausch, gegenseitiges Vertrauen und ein gutes Arbeitsklima seien für ihn die Grundlage erfolgreicher Polizeiarbeit. Die Polizeiwache Lage kennt der neue Wachleiter bereits gut. Vor seiner Tätigkeit auf der Leitstelle war er dort mehrere Jahre als Dienstgruppenleiter eingesetzt und arbeitete eng mit seinem Vorgänger Jan Becker zusammen. Dadurch kennt er die Besonderheiten des Wachbereichs und die Herausforderungen vor Ort bereits aus eigener Erfahrung.

Ein besonderes Anliegen ist ihm außerdem die Fortführung der engen Zusammenarbeit mit den Kommunen und den Netzwerkpartnern. Die von seinem Vorgänger aufgebaute vertrauensvolle Zusammenarbeit möchte er weiter stärken und gemeinsam mit allen Beteiligten fortentwickeln. Erste Gespräche mit dem Bürgermeister der Stadt Lage haben bereits stattgefunden.

Als weiteren Vorteil des Standortes sieht Löwen die enge Zusammenarbeit mit der Kriminalprävention und dem Opferschutz, die ebenfalls am Standort vertreten sind. Kurze Wege erleichtern die Zusammenarbeit sowohl in Präventionsfragen als auch bei der Betreuung von Betroffenen nach belastenden Einsätzen.

Die Polizeiwache Lage bietet aus seiner Sicht ein besonders abwechslungsreiches Arbeitsumfeld. Durch ihre zentrale Lage innerhalb des Kreises unterstützt sie regelmäßig auch andere Wachstandorte. Seine Erfahrungen aus der Großstadt Bremen hätten ihn geprägt. Umso mehr schätze er heute die Arbeit in Lippe und den wertschätzenden Umgang mit den Bürgerinnen und Bürgern.

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