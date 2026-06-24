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Polizei Bielefeld

POL-BI: Fußgängerin bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Bielefeld (ots)

LR / Bielefeld / Mitte - Am Dienstag, 23.06.2026, gegen 17:20 Uhr, wurde eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in Bielefeld-Mitte lebensgefährlich verletzt.

Die 54-jährige Bielefelderin beabsichtigte, die Straße Am Bach im Bereich der Einmündung Niederwall zu überqueren. Dabei soll sie zwischen verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugen auf die Fahrbahn getreten sein, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten.

Ein 23-jähriger Bielefelder fuhr zeitgleich mit seinem Kraftrad links an den wartenden Fahrzeugen vorbei und kollidierte mit der Fußgängerin. Während der Kradfahrer leicht verletzt wurde, erlitt die Fußgängerin lebensgefährliche Verletzungen. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht weiterhin akute Lebensgefahr.

Die Straße Am Bach musste für die Dauer der Unfallaufnahme auf Höhe des Siekerwalls voll gesperrt werden. Gegen 19:00 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch ein Verkehrsunfallaufnahme-Team. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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