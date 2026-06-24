POL-BI: Fußgängerin bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt
Bielefeld (ots)
LR / Bielefeld / Mitte - Am Dienstag, 23.06.2026, gegen 17:20 Uhr, wurde eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in Bielefeld-Mitte lebensgefährlich verletzt.
Die 54-jährige Bielefelderin beabsichtigte, die Straße Am Bach im Bereich der Einmündung Niederwall zu überqueren. Dabei soll sie zwischen verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugen auf die Fahrbahn getreten sein, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten.
Ein 23-jähriger Bielefelder fuhr zeitgleich mit seinem Kraftrad links an den wartenden Fahrzeugen vorbei und kollidierte mit der Fußgängerin. Während der Kradfahrer leicht verletzt wurde, erlitt die Fußgängerin lebensgefährliche Verletzungen. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht weiterhin akute Lebensgefahr.
Die Straße Am Bach musste für die Dauer der Unfallaufnahme auf Höhe des Siekerwalls voll gesperrt werden. Gegen 19:00 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben.
Die Unfallaufnahme erfolgte durch ein Verkehrsunfallaufnahme-Team. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.
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