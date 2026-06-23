Polizei Bielefeld

POL-BI: Drei Personen auf Motorroller gestoppt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Gütersloh - Rheda-Wiedenbrück - Ein Familienvater aus Rheda-Wiedenbrück war mit seiner Frau und seinem Sohn am Montag, 22.06.2026, auf seinem Motorroller auf der Osnabrücker Straße unterwegs. Das Kleinkraftrad stellten die kontrollierenden Polizisten sicher.

Einem Polizeibeamten, der privat unterwegs war, fiel gegen 11:30 Uhr das, mit drei Personen besetzte, Zweirad auf. Das Kind saß zwischen den beiden Erwachsenen. Anstelle eines Motorradhelms trug es einen Fahrradhelm. Der Beamte informierte seine Kollegen.

Kurz vor der Einmündung der Gütersloher Straße kontrollierten Polizeibeamte die beiden Erwachsenen und das Kleinkraftrad. Als erstes stellten die Polizisten fest, dass das montierte Versicherungskennzeichen nicht für den benutzten Motorroller ausgegeben war. Somit bestand kein Versicherungsschutz für das Fahrzeug.

Der 25-Jährige gab an, seine ausländische Fahrerlaubnis befinde sich zwecks einer Umschreibung beim Straßenverkehrsamt. Die Ermittlungen zeigten, dass der Mann aus Rheda-Wiedenbrück mit mazedonischer Staatsangehörigkeit diese Ausrede bereits öfter benutzt hatte und seit mehreren Jahren in Deutschland wohnt.

Neben dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, wurde der 25-Jährige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Weil er wiederholt ohne Fahrerlaubnis mit dem Motorroller erwischt worden war, stellten die Polizisten das Fahrzeug sicher.

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