Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Größerer Polizeieinsatz bei Autokorso: Staatsschutz ermittelt nach Zeigen von Hitlergruß und Angriffen auf Personen in Pkw

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Bei einem Autokorso anlässlich des WM-Spiels Deutschlands gegen die Elfenbeinküste kam es in der Nacht auf den heutigen Sonntag in der Kasseler Innenstadt zu einem größeren Polizeieinsatz. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand waren gegen 1:20 Uhr drei Männer im Alter von 22 bis 40 Jahren sowie eine 16-Jährige gemeinsam in einem Ford Mustang auf der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt kam der Verkehr aufgrund zahlreicher Personen und Fahrzeuge bereits nahezu vollständig zum Erliegen. Einer der Fahrzeuginsassen, ein 28-Jähriger aus dem Landkreis Kassel, steht im Verdacht, den Pkw verlassen und auf dem Autodach stehend den Hitlergruß gezeigt zu haben. In der Folge kam es durch zahlreiche umstehende Personen zu Beschädigung an dem Ford. Unter anderem wurde das Kennzeichen abgerissen, dessen Buchstaben- und Zahlenkombination auch eine bekannte Symbolik im Rechtsextremismus darstellt. Zudem wurden die Fahrzeuginsassen teilweise durch die geöffneten Fenster attackiert. Durch den Einsatz zahlreicher Einsatzkräfte konnten weitere Aktionen der Person auf dem Fahrzeug sowie derer um das Fahrzeug herum unterbunden werden. Die beteiligten Personen wurden festgenommen und auf das Revier gebracht.

Die weiteren umfangreichen Ermittlungen wurden bereits in der Nacht von der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen übernommen und auch am heutigen Tage fortgeführt. Die Beamten ermitteln gegen den 28-Jährigen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und sowie zwei 20 und 25 Jahre alte Männer, die im Verdacht stehen, die Fahrzeuginsassen angegriffen zu haben, wegen Landfriedensbruch und Sachbeschädigung. Die Ermittlungen dauern an und umfassen auch die Überprüfung von Videos im Internet hinsichtlich deren Authentizität und möglicher weiterer Ermittlungsansätze.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell