PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unfall mit Beteiligung von Pkw und E-Scooter - zwei Jugendliche leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 29.07.2026, gegen 17.15 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße zu einem Unfall mit Beteiligung von einem Pkw und einem E-Scooter.

Die 16-jährige Fahrerin des E-Scooters befuhr die Bahnhofstraße von der Hebelstraße kommend. Eine 24-jährige Pkw-Fahrerin wollte von einem Parkplatz nach rechts auf die Bahnhofstraße einbiegen. Zeitgleich bog die Fahrerin des E-Scooter nach links, mutmaßlich in einem sehr engen Bogen, auf den Parkplatz ab. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 16-jährige Fahrerin des E-Scooters sowie eine 16-jährige Mitfahrerin stürzten zu Boden und verletzten sich leicht.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 30.07.2026 – 15:24

    POL-FR: Rheinfelden: Polizei stoppt Kinder auf E-Scootern

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 29.07.2026, gegen 16.05 Uhr, stoppte und kontrollierte die Polizei in der Eichbergstraße in Warmbach zwei E-Scooter. Ein E-Scooter wurde von einem 8-jährigen Mädchen gefahren. Auf dem E-Scooter fuhr noch die 4-jährige Schwester mit. Der zweite E-Scooter wurde von der 13-jährigen Schwester gefahren. An einem E-Scooter war noch eine grüne Versicherungsplakette aus dem Jahr 2025 ...

    mehr
  • 30.07.2026 – 15:22

    POL-FR: Rheinfelden: Vorderrad von geparkten Fiat Punto entwendet - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Dienstag, 28.07.2026, 18.50 Uhr bis Mittwoch, 29.07.2026, 07.20 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft das linke Vorderrad eines weißen Fiat Punto. Der Pkw stand auf einem Parkplatz in der Straße Fecampring in Höhe der Hausnummer 26. Mittels eines Wagenhebers wurde die linke Fahrzeugseite des Fiat Puntos von der ...

    mehr
  • 30.07.2026 – 15:18

    POL-FR: Bad Bellingen: Weidezaun mutwillig beschädigt - Polizeiposten sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Montag, 27.07.2026, 18.00 Uhr und Dienstag, 28.07.2026, 20.00 Uhr, beschädigte eine unbekannte Täterschaft einen Elektroschafzaun und ein Weidezaungerät mit Solarbetrieb. Auch wurden mehrere Pfosten umgetreten und abgebrochen. Die Schafweide befindet sich im Gewann "Feldmatten". Die Zerstörung der Schutzeinrichtung birgt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren