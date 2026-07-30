Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unfall mit Beteiligung von Pkw und E-Scooter - zwei Jugendliche leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 29.07.2026, gegen 17.15 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße zu einem Unfall mit Beteiligung von einem Pkw und einem E-Scooter.

Die 16-jährige Fahrerin des E-Scooters befuhr die Bahnhofstraße von der Hebelstraße kommend. Eine 24-jährige Pkw-Fahrerin wollte von einem Parkplatz nach rechts auf die Bahnhofstraße einbiegen. Zeitgleich bog die Fahrerin des E-Scooter nach links, mutmaßlich in einem sehr engen Bogen, auf den Parkplatz ab. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 16-jährige Fahrerin des E-Scooters sowie eine 16-jährige Mitfahrerin stürzten zu Boden und verletzten sich leicht.

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