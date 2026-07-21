Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen

Lkr. Tuttlingen) Zwei Radfahrer im Gegenverkehr kollidiert: Ein Leichtverletzter (20.07.2026)

Aldingen (ots)

Zwei Radfahrer sind bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in der Spaichinger Straße im Gegenverkehr kollidiert.

Ein 43-jähriger Mann war gegen 17:45 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg von der Bundesstraße 14 kommend in Richtung Bahnhof unterwegs. Am Ende des dortigen Radwegs missachtete er vermutlich die Beschilderung für den Radverkehr. Da er zudem mutmaßlich gegen das Rechtsfahrgebot verstieß, kollidierte er mit einem auf dem markierten Radweg entgegenkommenden 64-jährigen Rennradfahrer.

Der 43-Jährige kam in der Folge zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Das Polizeirevier Spaichingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

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