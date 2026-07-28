Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Kindergarten - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit von Freitag, 24.07.2026, 14:00 Uhr, bis Montag, 27.07.2026, 07:30 Uhr, kam es in der Scheffelstraße in Eppelheim zu einem Einbruch in einen Kindergarten.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu dem Gebäude, indem sie ein Fenster gewaltsam öffneten. Im Inneren brachen sie einen Schrank im Büro auf und entwendeten daraus etwa 100 Euro Bargeld. Anschließend verließen die Täter unerkannt die Örtlichkeit.

Die Ermittlungen zu dem Sachverhalt hat der Polizeiposten Eppelheim des Polizeireviers Heidelberg-Süd übernommen. Es werden Personen gesucht, die Hinweise zu der Tat mitteilen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221 3418-0 zu melden.

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