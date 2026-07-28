Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: 24-Jähriger wegen Diebstahls und Betrugs auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg in Untersuchungshaft

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg hat das Amtsgericht Heidelberg Haftbefehl gegen einen 24-jährigen Mann erlassen. Ihm werden gemeinschaftlicher und gewerbsmäßiger Diebstahl sowie gemeinschaftlicher und gewerbsmäßiger Betrug in neun Fällen vorgeworfen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand soll der 24-Jährige gemeinsam mit einem 21-Jährigen am 21. Mai 2026 gegen 11:30 Uhr in einem Supermarkt in Edingen-Neckarhausen einem 78-jährigen Mann die Geldbörse samt Inhalt entwendet haben. Darin soll sich neben 35 Euro Bargeld auch die EC-Karte des Seniors befunden haben.

In den darauffolgenden zwei Tagen sollen die beiden Männer die entwendete EC-Karte in den Bundesländern Baden-Württemberg, Hessen und Bayern genutzt haben, um unter anderem ein Mobiltelefon, einen Kinderwagen, eine Waschmaschine, einen Fernseher und Lebensmittel zu bezahlen. Dabei entstand ein Gesamtschaden von über 5.000 Euro.

Umfangreiche Ermittlungen des Arbeitsbereichs "Vermögensdelikte Heidelberg" der Schutzpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Mannheim führten in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Heidelberg - mittels einer bundesweiten Fahndung über das Gesichtserkennungssystem des Bundeskriminalamts - zur Identifizierung der beiden Männer.

Der 24-Jährige und der 21-Jährige stehen zudem im Verdacht, für mindestens 50 weitere Taten mit ähnlich gelagertem Vorgehen im gesamten Bundesgebiet verantwortlich zu sein. Der bislang angenommene Gesamtschaden wird auf mindestens 50.000 Euro beziffert.

Im Rahmen einer Fahndungskontrolle konnten die beiden Männer am 24. Juli 2026 im bayerischen Landkreis Schweinfurt durch die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck vorläufig festgenommen werden.

Am 25. Juli 2026 erließ die Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg aufgrund von Fluchtgefahr Untersuchungshaftbefehl gegen den 24-Jährigen wegen gemeinschaftlichen und gewerbsmäßigen Diebstahls in einem Fall sowie gemeinschaftlichen und gewerbsmäßigen Betrugs in mindestens neun Fällen. Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde dieser vollzogen und der 24-jährige Beschuldigte anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Während die Ermittlungen gegen den 21-Jährigen von der Landespolizei Berlin übernommen wurden, dauern die Ermittlungen gegen den 24-Jährigen durch das Polizeipräsidiums Mannheim und der Staatsanwaltschaft Heidelberg an. Es ist seitens der Staatsanwaltschaft Heidelberg angedacht, Fälle aus dem gesamten Bundesgebiet beizuziehen und ein sog. Sammelverfahren gegen den Täter zu führen.

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