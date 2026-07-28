Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Malsch/Rhein-Neckar-Kreis: Aktueller Garagenbrand - Pressemeldung Nr. 1

Mannheim (ots)

Momentan befinden sich Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei bei einem Brandgeschehen in der Gartenstraße in Malsch im Einsatz. Hier wurde ein Brand einer Garage gemeldet. Über die Brandursache liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Es wird nachberichtet.

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