Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unbekannte überfallen Passanten unter Stadtbahnbrücke - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 30. Juli 2026, gegen 21.30 Uhr, sollen drei bislang unbekannte Männer einen 29-jährigen Passanten im Bereich des Stühlinger Kirchplatzes in Freiburg überfallen haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war der 29-Jährige mit seinem Fahrrad unter der Stadtbahnbrücke unterwegs, als er von drei Unbekannten angehalten wurde. Unter Vorhalt eines Messers sollen sie ihn aufgefordert haben, seinen Rucksack herauszugeben. Nachdem der Mann der Aufforderung nicht nachkam, nahmen die Tatverdächtigen den Rucksack an sich und flüchteten. Darin befanden sich unter anderem Bargeld, ein Laptop sowie eine Festplatte der Marke Seagate.

Der 29-Jährige blieb unverletzt und verständigte im Anschluss die Polizei.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

- drei Männer mit dunkler Hautfarbe, - eine Person trug einen Mund-Nasen-Schutz im Gesicht, die beiden anderen hatten einen Mund-Nasen-Schutz um den Hals hängen, - zwei der Männer waren mit schwarzen T-Shirts bekleidet, der dritte trug möglicherweise ein dunkelgrünes T-Shirt, einer der Männer trug eine Denim-Jeanshose, - ein Täter trug ein silbernes Armband bzw. eine Kette am rechten Handgelenk.

Die Kriminalpolizei Freiburg bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0761 882 2880 zu melden.

oec

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