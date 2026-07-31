Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Einbrecher unterwegs - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen 30.07.2026, überraschte gegen 4:15 Uhr ein Hausbewohner im Ortsteil Stühlingen-Wangen einen maskierten Eindringling. Der Tatverdächtige hatte zuvor bereits mehrere Schubladen und Schränke durchwühlt. Nach der Entdeckung flüchtete er durch einen Sprung aus einem etwa drei Meter hohen Fenster und konnte nach bisherigen Erkenntnissen ohne Beute unerkannt entkommen. Bislang ist unklar, wie der Tatverdächtige, der als etwa 175cm groß und mit schmächtiger Statur beschrieben wurde, in das Haus gelangt ist. Der Polizeiposten Wutöschingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Außerdem werden Anwohnende in Wangen gebeten ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Polizei mitzuteilen. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07746 9285 0 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Telefon 07751 8316531 entgegen.

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