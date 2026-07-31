PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Einbrecher unterwegs - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen 30.07.2026, überraschte gegen 4:15 Uhr ein Hausbewohner im Ortsteil Stühlingen-Wangen einen maskierten Eindringling. Der Tatverdächtige hatte zuvor bereits mehrere Schubladen und Schränke durchwühlt. Nach der Entdeckung flüchtete er durch einen Sprung aus einem etwa drei Meter hohen Fenster und konnte nach bisherigen Erkenntnissen ohne Beute unerkannt entkommen. Bislang ist unklar, wie der Tatverdächtige, der als etwa 175cm groß und mit schmächtiger Statur beschrieben wurde, in das Haus gelangt ist. Der Polizeiposten Wutöschingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Außerdem werden Anwohnende in Wangen gebeten ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Polizei mitzuteilen. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07746 9285 0 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Telefon 07751 8316531 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 31.07.2026 – 13:46

    POL-FR: Bad Säckingen: Auto auf Tankstellengelände beschädigt - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 31.07.2026, wurde gegen 03:00 Uhr eine Sachbeschädigung an einem BMW, der auf einem Tankstellengelände in der Schaffhauser Straße in Bad Säckingen geparkt war, gemeldet. Am BMW wurden Kratzer auf dem Dach festgestellt. Der Sachschaden dürfte mehrere hundert Euro betragen. Möglicherweise könnte eine Gruppe junger Erwachsener, die sich ...

    mehr
  • 31.07.2026 – 13:44

    POL-FR: Herrischried: Motorradunfall

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 30.07.2026, kam es gegen 8:45 Uhr zu einem Motorradunfall auf der L151 zwischen Hogschür und Herrischried. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der 23-jährige Fahrer in einer langgezogenen Kurve aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke, eher er zu Fall kam. Er blieb unter seinem Motorrad liegen und wurde durch ...

    mehr
  • 31.07.2026 – 13:44

    POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Kinder mit eScooter verunfallt

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 28.07.2026, verunfallten gegen 13:45 Uhr auf dem Gehweg in der Gurtweiler Straße in Waldshut zwei Kinder mit einem eScooter. Nach bisherigen Erkenntnissen kamen die beiden aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall. Beide Kinder wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Rahmen der Unfallaufnahme gab es Unstimmigkeiten bezüglich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren