Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schwerer Motorradunfall

Elmstein/Mückenwiese (ots)

Am Donnerstag den 23.04.2026 um 13:00 Uhr kam es auf der L499, kurz vor der Ortschaft Mückenwiese zu einem selbstverschuldeten Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer. Dieser befuhr die L499 von Neustadt in Fahrtrichtung Johanniskreuz und kam in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und stürzte im Anschluss. Da keine klaren Informationen über den Verletzungszustand des Mannes vorlagen, wurde die Örtlichkeit ebenfalls durch einen Hubschrauber der Luftrettung angeflogen. Vor Ort wurde der gestürzte Motorradfahrer nach einer vor Ort erfolgten Erstversorgung mittels Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr bestand zu keiner Zeit. Aufgrund des Einsatzes wurde die L499 in Fahrtrichtung Neustadt für ca. 15 Minuten gesperrt.

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