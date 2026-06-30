Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung am Bahnhof Reichenbach (Fils) gesucht

Reichenbach/Fils (ots)

Bereits am vergangenen Samstag (27.06.2026) kam es am Bahnhof Reichenbach (Fils) zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der ein 16-jähriger Jugendlicher verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete der 16-jährige Geschädigte gegen 22:50 Uhr am Bahnsteig 2, wie zwei Kinder offenbar zwei Mädchen schikanierten. Der Jugendliche versuchte, die Situation verbal zu schlichten. Die beiden Kinder begaben sich daraufhin nach bisherigen Erkenntnissen in die Unterführung.

Kurze Zeit später sollen zwei bislang unbekannte, etwa 17 Jahre alte Jugendliche auf den Geschädigten zugekommen sein und ihn unvermittelt angegriffen haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlugen sie ihm unter anderem auf den Rücken sowie mit der Faust ins Gesicht.

Als sich der Geschädigte offenbar zur Wehr setzte, sollen ihn die beiden Tatverdächtigen in einen Schwitzkasten genommen und gemeinschaftlich weiter auf ihn eingeschlagen haben. Anschließend flüchteten die beiden unbekannten Tatverdächtigen wohl in Richtung eines nahegelegenen EDEKA-Marktes.

Der erste Tatverdächtige wird als etwa 17 Jahre alt, mit dunklen, leicht lockigen Haaren und kräftiger Statur beschrieben. Er soll zur Tatzeit dunkel gekleidet gewesen sein. Der zweite Tatverdächtige soll ebenfalls etwa 17 Jahre alt und etwa 175 Zentimeter groß gewesen sein. Er wird als schlank und athletisch beschrieben, hatte kurze, rötlich rasierte Haare und trug wohl einen weißen Pullover sowie eine Jeanshose.

Der Geschädigte, welcher unter anderem Verletzungen an der rechten Hand erlitt und durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht wurde, erstattete zunächst Strafanzeige beim Polizeirevier Esslingen. Die Bundespolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den bislang unbekannten Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter der Telefonnummer 0711 55049-1020 oder per E-Mail an bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

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