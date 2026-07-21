Polizei Köln

POL-K: 260721-2-K/REK/BN Weitere Haftbefehle und Durchsuchungen nach Raub von Betäubungsmitteln in Hürth (2024) - Einsatz der EG Fusion

Köln (ots)

Bezug zu Pressemeldung Ziffer 1 vom 17. Dezember 2025

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6181600

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln geben bekannt:

Im Rahmen der fortgeführten Ermittlungen zum Raub von Betäubungsmitteln im Juni 2024 in Hürth haben Ermittler der Ermittlungsgruppe (EG) Fusion am Dienstagmorgen (21. Juli) mit der Unterstützung von Spezialeinheiten zwei weitere Untersuchungshaftbefehle sowie einen Durchsuchungsbeschluss vollstreckt.

Die Ermittler identifizierten die beiden weiteren Beschuldigten im Alter von 45 und 36 Jahren u.a. durch Auswertungen von Datenträgern, die bei vorausgegangenen Durchsuchungen und Festnahmen sichergestellt worden waren. Die beiden Männer stehen im Verdacht an dem Raub beteiligt gewesen zu sein, beziehungsweise Beihilfe zu dem Handeltreiben mit dem geraubten Marihuana geleistet zu haben.

Den 45-Jährigen nahmen die Einsatzkräfte am Morgen in seiner Wohnung in Köln fest.

Den 36-jährigen Beschuldigten, den die Polizisten zunächst nicht antreffen konnten, nahmen Fahnder noch im Laufe des Vormittags in einem Fahrzeug auf dem Weg von Köln Richtung Bonn fest.

Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der 36-Jährige ohne erforderliche Fahrerlaubnis und mit unbefugt genutzten Kennzeichen in einem als gestohlen gemeldeten Fahrzeug unterwegs war. Zudem fanden die Ermittler bei der Durchsuchung des PKW einen Schlagring und stellten diesen sowie weitere Beweismittel sicher.

Die Ermittlungen dauern an.

Weitere Auskünfte an Medienvertreter erteilt die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Köln (pressestelle@sta-koeln.nrw.de). (as/al)

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