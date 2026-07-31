Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fahrradfahrerin stürzt in der Obere Riehenstraße - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 30.07.2026, gegen 07.40 Uhr, stürzte eine 55-jährige Fahrradfahrerin und verletzte sich schwer.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 55-Jährige die Obere Riehenstraße von der Konrad-Adenauer-Straße kommend in Richtung Basler Straße, als sie in einer Kurve aus hier noch nicht bekannten Gründen an einen hohen Bordstein kam und in einen Grünstreifen stürzte. Die Radfahrerin verletzte sich schwer und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

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