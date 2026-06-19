Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Brand im 4. Obergeschoss eines Wohnheims in der Friedhofstraße - Zimmerbrand mit starker Rauchentwicklung - zwei leichtverletzte Personen - mehrere Atemschutztrupps im Einsatz

Stuttgart (ots)

Die Feuerwehr Stuttgart wurde am Freitag, 19.06.2026 um kurz nach 11 Uhr zu einem Brand in einem Wohnheim in die Friedhofstraße (Stuttgart Nord) alarmiert. Aufgrund des Objekts wurden initial zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr sowie mehrere Sonderfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr zur Einsatzstelle entsendet.

Beim Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle bestätigte sich die Lage. Mehrere Personen waren zu diesem Zeitpunkt noch im Gebäude. Durch die umgehend eingeleitete Brandbekämpfung mit mehreren Atemschutztrupps und der Vornahme von einem Löschrohr konnte der Brand auf ein Zimmer im 4. Obergeschoss begrenzt werden.

Die im Objekt befindlichen Personen konnten über die Treppenräume ins Freie verbracht werden. Zwei Personen wurden bei dem Brandereignis leicht verletzt.

Im Anschluss an die Löschmaßnahmen erfolgten umfangreiche Lüftungs- und Entrauchungsmaßnahmen. Der Atemschutz- und Messtechnische Dienst führte Schadstoffmessungen (Kohlenstoffmonoxid) durch, wobei keine erhöhten Werte festgestellt wurden. Die Bewohner konnten in das Gebäude zurück. Lediglich das betroffene Zimmer ist nicht mehr bewohnbar.

Die hohen Außentemperaturen stellten eine große Belastung für die Einsatzkräfte dar.

Einsatzkräfte Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Löschzug, Kleineinsatzfahrzeug Türöffnung Feuerwache 2: Löschzug, Inspektionsdienst, Gerätewagen Hygiene Feuerwache 4: Gerätewagen AtemschutzMesstechnik Feuerwache 5: Direktionsdienst

Freiwillige Feuerwehr

Abteilungen: Hedelfingen

Rettungsdienst

Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Leitender Notarzt, drei Rettungswagen, ein Krankentransportwagen

Zeitgleich war die Feuerwehr Stuttgart bei mehreren Einsätzen im Stadtgebiet stark gefordert. Alle Feuerwachen der Berufsfeuerwehr und mehrere Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr waren zeitweise im Einsatz. Unter anderem brannte ein PKW in der Heilbronner Straße, mehrere Notfalltüröffnungen sowie ein ausgelöster Heimrauchwarnmelder mussten abgearbeitet werden.

Bei Rückfragen oder Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

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