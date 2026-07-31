Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Zwei Fahrräder aus Kellerabteile entwendet

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Montag, 27.07.2026, 18.30 Uhr bis Donnerstag, 30.07.2026, 18.30 Uhr, begab sich eine unbekannte Täterschaft in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Obermattstraße, brach drei Kellerabteile auf und entwendete aus einem Kellerabteil ein schwarzes Pedelec der Marke Cube, aus einem anderen Kellerabteil ein Mountainbike sowie aus dem dritten Kellerabteil ein Ladegerät für den Akku eines Pedelecs. Die Höhe des Diebstahlschaden ist hier nicht bekannt. In dem Kellerabteil, aus welchem das Pedelec entwendet wurde standen noch zwei weitere Fahrräder, welche von der Täterschaft nicht mitgenommen wurden. In dem Kellerabteil, aus welchem das Ladegerät entwendet wurde stand noch ein Pedelec, welches ebenfalls von der Täterschaft nicht mitgenommen wurde. Die Höhe des Diebstahlschaden kann nicht beziffert werden.

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