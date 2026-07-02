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Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: 24-jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

POL-OB: 24-jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt
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Oberhausen (ots)

Am Mittwochabend (01.07.) ereignete sich gegen 23:27 Uhr auf der Lindnerstraße in Oberhausen ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 24-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt wurde. Nach bisherigen Ermittlungen war der 24-Jährige gemeinsam mit seiner 17-jährigen Beifahrerin und zwei weiteren Motoradfahrern auf der Lindnerstraße in Fahrtrichtung Buschhausener Straße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache touchierte das Motorrad kurz hinter der Einmündung der Max-Eyth-Straße den Bordstein und kam von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte das Fahrzeug gegen eine Straßenlaterne. Die 17-jährige Beifahrerin erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Motorradfahrer wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen ebenfalls in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo er noch in der Nacht seinen schweren Verletzungen erlag. Die beiden weiteren Motoradfahrer wurden nicht verletzt.

Für die umfangreiche Unfallaufnahme sperrte die Polizei den Bereich weiträumig ab. Neben Einsatzkräften der Polizei Oberhausen war auch ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Essen vor Ort. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

(Nur für Journalisten / Medienvertreter)

Polizeipräsidium Oberhausen
Pressestelle
Telefon: 0208/826 22 22
E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de
https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

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