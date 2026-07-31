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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl/ Strittmatt: Flächenbrand am Waldrand - Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 30.07.2026, kam es gegen 17:00 Uhr zu einem größeren Flächenbrand an der K6531 zwischen Strittmatt und Hartschwand. Der Freiwillige Feuerwehr gelang es, mit Unterstützung mehrerer benachbarter Wehren, die Ausdehnung auf eine Fläche von 50 x 50 m zu begrenzen und brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Insgesamt waren über 100 Einsatzkräfte und fast 20 Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr am Einsatz beteiligt. Eine Schadenshöhe konnte bislang nicht angegeben werden. Die Brandursache ist derzeit unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die durch den Polizeiposten Görwihl geführt werden. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges zwischen Strittmatt und Hartschwand beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07764 9329980 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 9340 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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