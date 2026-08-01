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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Waldshut - Bad Säckingen: Großbrand bei einem Industriebetrieb mit hohem Sachschaden - Erstmeldung

Freiburg (ots)

Erstmeldung:

Am 01.08.2026, gegen 01:40 Uhr, wurde der Integrierten Leitstelle Waldshut der Brand eines Industriegebäudes im Industriegebiet "Trottäcker" bekannt.

Personen waren zum Brandzeitpunkt nicht mehr im Objekt. Betroffen war ein Gebäude eines Textilbetriebes. Das betroffene Gebäude brannte vollständig ab. Obwohl hierbei auch Chemikalien frei wurden, bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für Unbeteilgte.

Der Sachschaden an dem Gebäude wird nach aktuellem Erkenntnisstand auf etwa mindestens fünf Millionen Euro geschätzt.

Stand 08:00 Uhr ist die Feuerwehr noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Bis zu 130 Feuerwehrleute aus dem Landkreis Waldshut waren im Einsatz.

Die Brandursache ist noch unklar.

Die Ermittlungen werden beim Polizeirevier in Bad Säckingen geführt.

Es wird nachberichtet.

PP Freiburg, FLZ, PvD, Michael Pannier / Stand: 01.08.2026/08:00 Uhr

Medienrückfragen bitte an:

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freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

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- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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