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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: A5
Gemarkung Herbolzheim: Brennendes Auto sorgt für Verkehrsbehinderungen

Freiburg (ots)

Am Freitagnachmittag, 31.07.2026, kurz nach 17:00 Uhr gingen über den Notruf Meldungen über ein brennendes Auto auf der Bundesautobahn A5, Höhe Anschlussstelle Herbolzheim in Fahrtrichtung Norden ein.

Dort war ein mit einer Person besetzter Pkw in Brand geraten. Für die Lösch- und Bergungsarbeiten wurde die Nordfahrbahn zeitweise gesperrt. Auch auf der Gegenfahrbahn Richtung Süden kam es zu Staubildung. Der Fahrzeugverkehr in Richtung Karlsruhe wurde umgeleitet.

Der 71 Jahre alte Fahrer des in Brand geratenen Wagens blieb unverletzt.

Die Einsatzstelle konnte gegen 20:30 Uhr wieder vollständig für den Verkehr freigeben werden. Bis dorthin war es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen mit mehreren Kilometern Rückstau gekommen.

ak

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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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