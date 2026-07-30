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POL-NE: PKW kommt in den Gegenverkehr - ein leichtverletzte Person

POL-NE: PKW kommt in den Gegenverkehr - ein leichtverletzte Person
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Neuss-Hoisten (ots)

Am Donnerstag (30.07), gegen 18:30 Uhr, befährt eine 61-Jährige Neusserin mit ihrem PKW Hyundai die Villestraße aus Richtung Norf kommend in Richtung Hoisten.

In entgegengesetzter Fahrtrichtung befährt ein 59-Jähriger Neusser mit seinem Renault und eine 40-Jährige Düsseldorferin mit ihrem PKW BMW in genannter Reihenfolge die Villestraße in Richtung Norf.

Aus bisher nicht geklärten Gründen verliert die Hyundai Fahrerin im Bereich der langgezogenen Kurve in Höhe des Ackerweges die Kontrolle über ihr Fahrzeuges. Hierbei kommt sie in den Gegenverkehr und kollidiert mit dem ihr entgegenkommenden Renault.

Im Anschluss bleibt die 61-Jährige Neusserin mit ihrem PKW zunächst quer auf der Gegenfahrbahn stehen, so dass der nachfolgende zuvor genannte PKW BMW mit ihr seitlich kollidiert.

Daraufhin wird der PKW Hyundai auf den angrenzenden Acker der Richtungsfahrbahn des Renault Fahrers geschleudert.

Durch die Kollision wird die 61-Jährige leicht verletzt und muss zur ambulanten Behandlung einem Krankenhaus zugeführt werden.

Es entsteht erheblicher Sachschaden. Zwei Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden.

Die Unfallörtlichkeit wird für den Zeitraum der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt und der Verkehr umgeleitet.

Durch die Feuerwehr Neuss werden ausgelaufene Betriebsstoffe beseitigt.

Das Verkehrskommissariat 1 übernahm die weitere Sachbearbeitung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei telefonisch unter der Rufnummer 02131 -3 000 zu melden. (Bi.)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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