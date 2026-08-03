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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Folgemeldung zu "Angeblicher Fußball-Scout spricht Kinder an"; hier: Vermeintlicher Fußball-Scout ermittelt

Freiburg (ots)

Der bislang unbekannte Mann, der sich am Samstag, 01.08.2026, auf einem Sportplatz im Emmendinger Rosenweg verdächtig verhalten und als Talent-Scout eines Profi-Fußballvereins ausgegeben haben soll, hat sich zwischenzeitlich bei der Polizei gemeldet.

Der 19-Jährige hat den gemeldeten Sachverhalt bestätigt und bedaure das Missverständnis, welches aufgrund seines Verhaltens zu Stande gekommen war. Der Heranwachsende habe mitgeteilt, dass er mit seinem Verhalten keinerlei böswillige Absichten gehabt habe. Strafbare Handlungen liegen nach derzeitigen Erkenntnissen nicht vor.

Zu einem ähnlich gelagerten Vorfall aus Pfaffenweiler, bei dem Kinder ebenfalls durch einen angeblichen Talent-Scout angesprochen worden sein sollen, liegen derzeit keine belastbaren Erkenntnisse vor.

Um zukünftig Verunsicherungen in der Bevölkerung zu verhindern, empfiehlt die Polizei, Warnhinweise und Informationen vor der Verbreitung über soziale Medien und Messenger-Dienste sorgfältig zu prüfen und die Quellen sowie die Richtigkeit von Sachverhalten vor der Verbreitung durch offizielle Stellen bestätigen zu lassen.

ak

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Erstmeldung vom 03.08.2026, 11:53 Uhr

Am Samstagnachmittag, 01.08.2026, gegen 15:00 Uhr habe ein Unbekannter Kinder auf einem Sportplatz an einer Schule im Rosenweg in Emmendingen angesprochen.

Der Mann habe zunächst fußballspielende Kinder angesprochen und sich als Scout eines Profi-Fußballvereins ausgegeben. Anschließend habe er die Kinder beim Fußballspielen gefilmt und ihnen im weiteren Verlauf ein Eis aus einem nahgelegenen Supermarkt spendiert. Anderweitige Forderungen habe der Unbekannte gegenüber den Kindern wohl nicht geäußert.

Der Unbekannte sei mit einem Fahrrad erschienen und in Begleitung eines ihm augenscheinlich persönlich vertrauten Kindes gewesen.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

   - männlich,
   - ca. 28 Jahre alt,
   - große und schlanke Statur,
   - dunkle Haare,
   - helle Haut,
   - sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent.

Zu strafbaren Handlungen war es nach derzeitigen Erkenntnissen nicht gekommen. Weitere Meldungen zu ähnlichen Vorfällen sind der Polizei ebenfalls derzeit nicht bekannt.

Allgemeine Tipps und Verhaltensregeln für Kinder:

   - Sportbezogene Talentsichtungen erfolgen ausschließlich über 
     offizielle Vereinsstrukturen.
   - Sprechen Sie mit Ihren Kindern über solche Situationen, um sie 
     darauf vorzubereiten. Verzichten Sie aber auf realitätsnahe 
     Rollenspiele, um nicht unnötig Ängste zu wecken.
   - Kinder müssen immer wieder daran erinnert werden, dass sie ohne 
     elterliche Erlaubnis mit niemandem mitgehen oder in ein fremdes 
     Auto steigen dürfen (Kinder sollten nie zu nahe an Fahrzeuge 
     herantreten, auch wenn jemand etwas fragen möchte - egal ob es 
     ein Mann oder eine Frau ist).
   - Kinder müssen verinnerlichen, dass es eine Lüge ist, wenn Ihnen 
     für ein "Mitgehen" z. B. Süßigkeiten oder kleine Hunde/Katzen 
     versprochen werden.
   - Kinder müssen wissen, dass sie gegenüber Erwachsenen immer 
     "NEIN" sagen können und dürfen! Ihnen muss auch bewusst sein, 
     dass sie mit ihnen weder sprechen müssen und Auskünfte geben 
     brauchen (Den Ausruf: "Nein, das will ich nicht!" sollten Eltern
     mit ihren Kindern üben und auch sich selbst gegenüber 
     akzeptieren).
   - Kinder möglichst in Gruppen zur Schule oder zum Spielen gehen 
     lassen.
   - Kindern erklären, dass sie niemals abgeholt werden, wenn es 
     nicht vorher mit ihnen vereinbart wurde.
   - Schultaschen oder Rucksäcke sollten nicht den Namen bzw. die 
     Adresse des Kindes tragen (Täter nutzen diese Kenntnis zur 
     Vertrauensbildung).

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.freiburg/
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR


- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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