Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Seekirch - Mähdrescher läuft heiß

Zu einem Brand auf einer Ackerfläche bei Seekirch rückten Feuerwehren und Polizei am Dienstag aus.

Ulm (ots)

Ein Feuerwehrmann wurde verletzt, rund neun Hektar Fläche verbrannte.

Auf einem großen Feld bei Ödenahlen hatte ein Mann Arbeiten mit seinem Mähdrescher verrichtet. Kurz vor 16.15 Uhr wechselte der Maschinenführer auf ein weiteres Feld. Dabei sah er, dass es auf dem hinter ihm abgeerntete Getreidefeld rauchte. Der Fahrer steig von dem Mähdrescher ab und versuchte, das Feuer zu löschen. Zeitgleich begann es wohl auch unter dem Erntefahrzeug zu brennen. Der Arbeiter konnte den Mähdrescher noch auf eine asphaltierte Straße fahren und sich und sein Gefährt so in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr und Landwirte versuchten durch Anlegen einer Brandschneise das Flächenbrand einzudämmen. Das gelang nicht, das Feuer wurde durch den Wind angefacht und breitete sich weiter aus. Durch die starke Rauchentwicklung wurde eine Verkehrswarnmeldung für die nahegelegene B312 bei Ahlen veranlasst. Gegen 18 Uhr waren die Brände gelöscht. Ersten Schätzungen zufolge verbrannten rund neun Hektar angebaute Fläche. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Ein Feuerwehrmann zog sich leichte Verletzungen durch eine Rauchgasintoxikation zu und kam vorsorglich in eine Klinik. Die konnte er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der Maschinenführer und der Mähdrescher blieben unversehrt. Als Ursache des Brandes vermutet die Polizei einen heißgelaufenen Motor am Mähdrescher, der das Stroh im Innern entzündet hatte sowie die hochsommerlichen Temperaturen. Es waren insgesamt 134 Feuerwehrleute der Wehren Bad Buchau, Biberach, Riedlingen, Uttenweiler, Ahlen, Bad Schussenried, Seekirch, Tiefenbach und Alleshausen mit zahlreichen Fahrzeugen vor Ort. Auch sechs Rettungssanitäter des DRK mit drei Fahrzeugen waren an dem Einsatz beteiligt.

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