Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruchsversuch am Hauptbahnhof Frankenthal

Frankenthal (ots)

In der Zeit zwischen 05:03 und 05:10 Uhr am 24.06.2026 versuchte ein unbekannter Täter offenbar in einen Lagerraum im Bereich des Hauptbahnhofs Frankenthal einzubrechen. Hierzu drückte dieser den angebrachten Rollladen nach oben und zerstörte die Glasscheibe mit einem Stein. Die Tatausführung konnte durch einen Zugführer beobachtet und der Täter von der weiteren Tatausführung so vermutlich abgehalten werden. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

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