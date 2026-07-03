POL-VIE: Willich: Einbruch in Werkstatt - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Viersen-Rahser (ots) - Am Freitag kam es kurz nach Mitternacht zu einem Einbruch in einen Baufachhandel im Kränkelsweg in Rahser. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich gewaltsam über ein Fenster Zugang zum Geschäft. Im Inneren wurde zudem eine Tür zu einem Büro aufgehebelt. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Hinweise nimmt das ...

mehr