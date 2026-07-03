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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Einbruch in Werkstatt - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Willich (ots)

In der Zeit von Mittwoch, dem 1. Juli, 18 Uhr, bis Donnerstag, dem 2. Juli, 8 Uhr, wurde in die Werkstatt einer Firma in der Severinstraße in Willich eingebrochen. Durch ein Rolltor wurde sich Zutritt ins Innere der Werkstatt verschafft. Dort wurden mehrere hundert Kilo Edelmetallbarren entwendet. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /jk (532)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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