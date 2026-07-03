POL-VIE: Willich: Einbruch in Werkstatt - Zeuginnen und Zeugen gesucht
Willich (ots)
In der Zeit von Mittwoch, dem 1. Juli, 18 Uhr, bis Donnerstag, dem 2. Juli, 8 Uhr, wurde in die Werkstatt einer Firma in der Severinstraße in Willich eingebrochen. Durch ein Rolltor wurde sich Zutritt ins Innere der Werkstatt verschafft. Dort wurden mehrere hundert Kilo Edelmetallbarren entwendet. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /jk (532)
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