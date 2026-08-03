Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Vorfahrtsverletzung führt zu einer Leichtverletzten

Freiburg (ots)

Am Freitag, 31.07.2026, kam es gegen 14:15 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier Autos an der Kreuzung Unterstöcken und der Dezelner Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 81-jährige Fahrer eines Dacia die Straße Unterstöcken in Lauchringen und beabsichtigte, die K6595 (Dezelner Straße) zu überqueren, um in die Wiggenbergstraße zu gelangen. Dabei übersah er einen von links auf der vorfahrtsberechtigten K6595 kommenden Kia. Es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich, wodurch die 37-jährige Fahrerin des Kias leicht verletzt wurde. Sie wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Insgesamt entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen von geschätzt 11.000 Euro. Der Kia war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

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