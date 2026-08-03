Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Tageswohnungseinbruch - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitag, 31.07.2026 in der Zeit von 11:30 Uhr bis 15:00 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in ein Wohnhaus in der Straße Im Klingnauer in Tiengen. Die Täterschaft verschaffte sich durch massive Gewaltanwendung Zugang zu den Wohnräumlichkeiten, durchsuchte mehrere Räume und durchwühlte Möbelstücke. Es wurde Bargeld und Schmuck in derzeit noch nicht bekannter Höhe entwendet. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges, insbesondere auch Schlaggeräusche oder klirrendes Glas, wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 0761 882 2880 entgegen.

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