POL-UL: (UL) Ehingen - Gefahr durch Hitze
Am Donnerstag befreite die Feuerwehr in Ehingen einen Jungen aus einem verschlossenen Auto.
Ulm (ots)
Ein vierjähriges Kind schloss sich gegen 13.45 Uhr in einem kurzen und unbemerkten Moment im Auto seiner Mutter ein. Aufgrund der Hitze verständigte ein Passant im Auftrag der 40-jährigen Mutter die Rettungsleitstelle. Die Einsatzkräfte waren schnell vor Ort in der Elsternstraße. Die Feuerwehr musste schließlich eine Scheibe einschlagen, um das Kind aus dem Auto zu befreien. Rettungskräfte kümmerten sich anschließend um den Jungen. Kind und Mutter überstanden den Vorfall gut.
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