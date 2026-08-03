POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Aarberg: Auto erheblich beschädigt - Zeugensuche
Freiburg (ots)
Im Zeitraum von Freitag, 31.07.2026, 22:00 Uhr bis Samstag, 01.08.2026, 15:30 Uhr wurde im Lewesweg auf dem Aarberg ein auf dem Kindergartenparkplatz gestellter VW erheblich beschädigt. Der Sachstandschaden wurde auf mindestens 5.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, Hinweise auf den Verursacher geben können oder Verdächtiges an der genannten Örtlichkeit beobachtet haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.
Medienrückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell