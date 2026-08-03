Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Aarberg: Auto erheblich beschädigt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 31.07.2026, 22:00 Uhr bis Samstag, 01.08.2026, 15:30 Uhr wurde im Lewesweg auf dem Aarberg ein auf dem Kindergartenparkplatz gestellter VW erheblich beschädigt. Der Sachstandschaden wurde auf mindestens 5.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, Hinweise auf den Verursacher geben können oder Verdächtiges an der genannten Örtlichkeit beobachtet haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

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