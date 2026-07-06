Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfall, Brand und polizeiliche Bilanz zum Altstadtfest

Main-Tauber-Kreis (ots)

Bad Mergentheim: Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 65-Jähriger wurde am Sonntagnachmittag bei einem Unfall bei Bad Mergentheim schwer verletzt. Der Mann war gegen 17:25 Uhr mit seinem Dacia auf der Kreisstraße 2845 von Hachtel in Richtung Rengershausen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit nicht bekannt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Niederstetten: Mähdrescher in Brand geraten

Ein Mähdrescher ist am Samstagnachmittag auf einem Acker bei Niederstetten in Brand geraten. Gegen 15:45 Uhr war das Fahrzeug im Bereich Rinderfeld in Richtung Laudenbach im Einsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte während des Dreschvorgangs vermutlich ein Stein oder ein ähnlicher Gegenstand in das Mähwerk, wodurch es zu Funkenflug kam. Im weiteren Verlauf gerieten der Mähdrescher sowie mehrere hundert Quadratmeter des Feldes in Brand. Die Feuerwehren Niederstetten und Weikersheim waren mit insgesamt zehn Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300.000 Euro geschätzt.

Tauberbischofsheim: Polizeiliche Bilanz zum Altstadtfest

Von Freitag bis Sonntag fand in Tauberbischofsheim das Altstadtfest statt. Die Veranstaltung wurde durch Einsatzkräfte des Polizeireviers Tauberbischofsheim begleitet und bestreift. Im Verlauf des Wochenendes kam es vereinzelt zu polizeilichen Einsätzen mit Bezug zum Festgeschehen. In der Nacht auf Samstag meldete sich gegen 00:45 Uhr ein 18-Jähriger an der Sammelstelle des Rettungsdienstes und gab an, zuvor im Bereich des St.-Lioba-Platzes von einem bislang unbekannten Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden zu sein. Der 18-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 3:30 Uhr musste ein alkoholisierter Mann im Bereich der Hauptstraße in Gewahrsam genommen werden, nachdem er mehrfach mit anwesenden Personen in Streit geraten war und dem von den Einsatzkräften erteilten Platzverweis nicht nachkam. Am Samstagabend, gegen 23 Uhr, wurde ein 20-Jähriger am Busbahnhof Wörtplatz von drei bislang unbekannten Männern angegriffen. Er wurde hierbei leicht verletzt und begab sich zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. In der Nacht auf Sonntag kam es gegen 0:30 Uhr zu einer weiteren Körperverletzung auf dem Marktplatz. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein bislang unbekannter Täter einem 22-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Beim anschließenden Gerangel sei eine 25-Jährige gestürzt und habe sich am Kopf verletzt. Zeugen, die Hinweise zu den Körperverletzungsdelikten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

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