POL-FR: Todtmoos: Motorradunfall- zwei Leichtverletzte
Freiburg (ots)
Am Sonntag, 02.08.2026, kam gegen 19:00 Uhr ein 39-jähriger Motorradfahrer auf der L148 zwischen Todtmoos und der Abzweigung nach Schwarzenbach aus bislang unbekannten Gründen zu Fall und verletzte sich leicht. Auch seine 29-jährige Mitfahrerin wurde leicht verletzt. Beide wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Motorrad dürfte ein Sachschaden von rund 1000 EUR entstanden sein.
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