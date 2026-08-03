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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Motorradunfall- zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 02.08.2026, kam gegen 19:00 Uhr ein 39-jähriger Motorradfahrer auf der L148 zwischen Todtmoos und der Abzweigung nach Schwarzenbach aus bislang unbekannten Gründen zu Fall und verletzte sich leicht. Auch seine 29-jährige Mitfahrerin wurde leicht verletzt. Beide wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Motorrad dürfte ein Sachschaden von rund 1000 EUR entstanden sein.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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