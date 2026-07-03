Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: LKW- Fahrer mit offenem Haftbefehl am Grenzübergang in Reitzenhain gestellt

Reitzenhain/ Marienberg (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrollierten gestern um 22:10 Uhr einen LKW- Fahrer mit tschechischer Staatsangehörigkeit. Bei dem Mann war ein Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Würzburg wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz offen. Die geforderte Geldstrafe von über 1500 EUR konnte der Mann aufbringen und in das Bundesgebiet einreisen.

Am 1. Juli 2026 um 19:10 Uhr wurde ein Rumäne kontrolliert, hier war ein Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Deggendorf wegen Erschleichen von Leistungen offen. Der 56jährige Mann konnte die geforderte Geldstrafe von über 200 EUR aufbringen und seine Reise fortsetzen.

Für einen ebenfalls rumänischen Staatsangehörigen endete die Einreisekontrolle in der Justizvollzugsanstalt in Zwickau. Der 48 Jahre alte Mann wurde am 1. Juli 2026 um 16:10 Uhr bei Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Chemnitz zur Einreisekontrolle am Grenzübergang in Reitzenhain vorstellig. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Dresden wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Er konnte die geforderte Geldstrafe nicht aufbringen und wurde in die JVA verbracht.

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