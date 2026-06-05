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Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 72-jährige Frau aus Brohl-Lützing vermisst

Koblenz (ots)

Seit Donnerstag, 04.06.2026, 15:30 Uhr, wird die 72-jährige Beatrix Elfriede S. aus Sinzig vermisst. Frau S. befand sich zum Zeitpunkt ihres Verschwindens auf dem Eisenbahnfest in Brohl-Lützing, Bahnhofstraße. In welche Richtung sich die Vermisste entfernte, ist bislang unklar. Die durchgeführten Such- und Ermittlungsmaßnahmen brachten bislang keinen Erfolg. Frau S. könnte sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befinden. Dennoch ist sie fußläufig gut unterwegs. Beschreibung: Ca. 160 cm groß und sehr schlank, mittellanges, grau meliertes Haar, teilweise Brillenträgerin. Frau S. trug zuletzt eine grüne Steppjacke (Blouson), eine anthrazitfarbene Jeans und schwarze Halbschuhe. Ein Lichtbild kann unter https://s.rlp.de/zXBJc56 eingesehen werden.

Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Person nimmt die Polizei / Kriminalpolizei in Remagen unter der Telefonnummer 02642 9382-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle O. Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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