Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Remagen-Oberwinter - Nachtragsmeldung zur unbekannten Wasserleiche

Koblenz (ots)

Bezug: Unsere Pressemeldung vom 02.06.2026, 07.46 Uhr

Mit Bezug auf unsere gestrige Pressemeldung können wir mitteilen, dass die Person nach einem Hinweis aus der Bevölkerung identifiziert werden konnte. Es handelt sich um eine zuletzt in Remagen lebende, 39-jährige Frau. Wir bitten um Verständnis, dass wir zu den weiteren Umständen keine Angaben machen. Es liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Der polizeiliche Aufruf und das veröffentlichte Foto, das ausschließlich zu Identifizierungszwecken veröffentlicht wurde, wurden gelöscht.

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