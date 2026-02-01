PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Untersuchungshaft für aggressive Frau in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots)

Am 31.01.2026 um 8:35 Uhr informierten besorgte Bürger die Polizei, nachdem eine aggressive 28-jährige Frau ohne festen Wohnsitz in Deutschland in der Sparkassenstraße in der Gelsenkirchener Altstadt auf ihre eigene Schwester einschlug. Beim Eintreffen der Polizeibeamten bespuckte sie gerade einen Passanten, welcher Zivilcourage zeigte und versuchte zu schlichten. Auch auf die Polizeibeamten reagierte die Frau umgehend aggressiv und beleidigte die Beamten aufs Übelste. Bei dem Versuch ihr Handfesseln anzulegen versuchte sie einen Polizeibeamten zu beißen und ihn anzuspucken, was ihr jedoch nicht gelang. Die Frau wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Sie wurde schließlich einem Richter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung wurde eingeleitet.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Marco Paesler
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

