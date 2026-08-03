Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf im Schwarzwald: Kollision zwischen zwei Motorrädern

Freiburg (ots)

Am Samstag, 01.08.2026, kam auf der L159 in einer Rechtskurve zwischen Steinasäge und Roggenbach gegen 16:45 Uhr ein 22-jähriger Motorradfahrer aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen zu Fall und verletzte sich leicht. Sein Motorrad rutschte in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden 45-jährigen Motorradfahrer, der ebenfalls stürzte und sich leicht verletzte. Er konnte nach einer ambulanten Behandlung durch den Rettungsdienst die Unfallstelle selbstständig verlassen. Der 22-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Motorräder waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von ungefähr 14.000 Euro. Die Verkehrspolizei Waldshut hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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