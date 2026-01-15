LPI-J: Einbruch - Zeugen gesucht
Apolda (ots)
In der Nacht zu Mittwoch kam es zu einem Einbruch in der Wielandstraße in Apolda. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einem dortigen Wohnhaus. Gestohlen wurden zwei E-Bikes im Wert von ca. 8.200 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0).
