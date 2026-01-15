PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch - Zeugen gesucht

LPI-J: Einbruch - Zeugen gesucht
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Apolda (ots)

In der Nacht zu Mittwoch kam es zu einem Einbruch in der Wielandstraße in Apolda. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einem dortigen Wohnhaus. Gestohlen wurden zwei E-Bikes im Wert von ca. 8.200 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 12:00

    LPI-J: Zeugenaufruf nach Verkehrsgefährdung

    Jena (ots) - Am Montag, den 12.01.2026, in der Zeit zwischen 15:45 Uhr bis 15:50 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Dornburger Straße / Am Anger / Spitzweidenweg zu einer möglichen Verkehrsgefährdung. Ein Audi-fahrer mit Berliner Kennzeichen fuhr den Spitzweidenweg in Richtung Am Anger und missachtete dabei das für ihn gültige rote Lichtzeichen. Ein anderer Fahrzeugführer, welcher die Dornburger Straße in Richtung Am ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 12:00

    LPI-J: Beziehungsstreit eskaliert

    Jena (ots) - Aus bisher ungeklärter Ursache geriet am Mittwochabend ein Pärchen im Alter von 46 und 53 Jahren in Jena-Winzerla in Streit. Nachdem die Emotionen immer weiter hochgekocht waren, nahm sich die 46-Jährige Frau ein Küchenmesser und stach in Richtung ihres Partners. Dieser konnte den Angriff abwehren und verletzte sich dabei leicht an den Händen. Auch die Frau verletzte sich dabei leicht. (Sie warf im Anschluss das Messer in die Küchenspüle und begann ihre ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 07:50

    LPI-J: Defekter Rauchmelder alarmiert Feuerwehr

    Weimar (ots) - Wegen eines Rauchmelders wurde am frühen Donnerstagmorgen die Feuerwehr in Weimar alarmiert. Diese begab sich zum Ereignisort in der Westvorstadt. Die Feuerwehr öffnete gewaltsam die betreffende Wohnung. Dabei mussten die Feuerwehrleute feststellen, dass der Rauchmelder defekt war und die Wohnung leer. Nachdem ein neues Türschloss eingesetzt wurde, konnte die Tür wieder geschlossen werden. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren