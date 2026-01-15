LPI-J: Defekter Rauchmelder alarmiert Feuerwehr
Weimar (ots)
Wegen eines Rauchmelders wurde am frühen Donnerstagmorgen die Feuerwehr in Weimar alarmiert. Diese begab sich zum Ereignisort in der Westvorstadt. Die Feuerwehr öffnete gewaltsam die betreffende Wohnung. Dabei mussten die Feuerwehrleute feststellen, dass der Rauchmelder defekt war und die Wohnung leer. Nachdem ein neues Türschloss eingesetzt wurde, konnte die Tür wieder geschlossen werden. Der Schlüssel wurde bei der Polizei Weimar hinterlegt. Auch wenn dieser kleine Lebensretter defekt war, so hat er gezeigt das die Rettungskette im Notfall funktioniert.
