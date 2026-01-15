PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Defekter Rauchmelder alarmiert Feuerwehr

Weimar (ots)

Wegen eines Rauchmelders wurde am frühen Donnerstagmorgen die Feuerwehr in Weimar alarmiert. Diese begab sich zum Ereignisort in der Westvorstadt. Die Feuerwehr öffnete gewaltsam die betreffende Wohnung. Dabei mussten die Feuerwehrleute feststellen, dass der Rauchmelder defekt war und die Wohnung leer. Nachdem ein neues Türschloss eingesetzt wurde, konnte die Tür wieder geschlossen werden. Der Schlüssel wurde bei der Polizei Weimar hinterlegt. Auch wenn dieser kleine Lebensretter defekt war, so hat er gezeigt das die Rettungskette im Notfall funktioniert.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 07:50

    LPI-J: Graffito gesprüht

    Weimar (ots) - Ein 55-Jähriger meldete am Mittwochvormittag ein großes Graffito im Bereich der Heinrich-Heine-Straße. Dieses war ca. zwei Mal fünf Meter groß und wurde mit schwarz, weiß und orangener Farbe gesprüht. Gesprüht wurde es an einer Fassade oberhalb eines niedrigeren Gebäudeteils. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Schmiererei in der Nacht von Montag auf Dienstag angebracht. Hinweise auf einen möglichen Täter gibt es bisher nicht. Die Polizei Weimar hat ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 07:50

    LPI-J: Kollision am Vormittag

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eine 75-Jährige fuhr am Mittwochvormittag mit ihrem KIA von der Goethestraße in die Klosterlausnitzer Straße, dabei kam die Frau zu weit nach rechts und touchierte einem am Fahrbahnrand abgestellten Nissan. Ordnungsgemäß verständigte die Frau die Polizei. Diese nahm die Personalien auf und verständigte den Geschädigten über die Kollision. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 07:50

    LPI-J: Erneute Betrugsversuche

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Ein 90-Jähriger erhielt am Mittwochvormittag einen Anruf von einer ihm unbekannten Telefonnummer. Ihm wurde gesagt, dass er Täter in einem Strafverfahren wäre und er deswegen Geld bezahlen müsste. Dies stellte jedoch nicht die Realität dar. Der ältere Herr hatte sich nichts zu Schulden kommen lassen. Trotz dessen gab die Anruferin an, dass er eine Strafe über 7.000 Euro erhalten habe. Die Frau würde ihn aber als Mandant übernehmen, was ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren