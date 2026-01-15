LPI-J: Graffito gesprüht
Weimar (ots)
Ein 55-Jähriger meldete am Mittwochvormittag ein großes Graffito im Bereich der Heinrich-Heine-Straße. Dieses war ca. zwei Mal fünf Meter groß und wurde mit schwarz, weiß und orangener Farbe gesprüht. Gesprüht wurde es an einer Fassade oberhalb eines niedrigeren Gebäudeteils. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Schmiererei in der Nacht von Montag auf Dienstag angebracht. Hinweise auf einen möglichen Täter gibt es bisher nicht. Die Polizei Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen.
