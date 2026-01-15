Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf nach Verkehrsgefährdung

Jena (ots)

Am Montag, den 12.01.2026, in der Zeit zwischen 15:45 Uhr bis 15:50 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Dornburger Straße / Am Anger / Spitzweidenweg zu einer möglichen Verkehrsgefährdung. Ein Audi-fahrer mit Berliner Kennzeichen fuhr den Spitzweidenweg in Richtung Am Anger und missachtete dabei das für ihn gültige rote Lichtzeichen. Ein anderer Fahrzeugführer, welcher die Dornburger Straße in Richtung Am Anger befuhr, musste laut Zeugenangaben bremsen, um eine Kollision mit dem Audi zu verhindern. Wer hat die Verkehrssituation beobachtet? Die Polizei Jena sucht nach Zeugen, insbesondere nach dem Fahrzeugführer, welcher abbremsen musste. Mit Hinweisen melden sie sich bitte unter Nennung des Aktenzeichen: 0009221/2026, bei der Polizei Jena unter der Telefonnummer 03641-810 oder per E-Mail an ID.LPI.Jena@polizei.thueringen.de entgegen.

